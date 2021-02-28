Российский спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" успешно выведен на рабочую орбиту. В космос аппарат был запущен со стартовой площадки на Байконуре ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Специалисты установили связь со спутником.

Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса - более двух тонн, расчетный срок службы - семь лет.

Запуск второй "Арктики-М" запланирован на 2023 год. Спутники будут решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии и вести съемку арктического региона Земли с периодичностью в 15-30 минут.