Мьянма: при разгоне манифестаций протеста есть убитые

По меньшей мере шесть человек погибли в Мьянме за минувшие сутки в результате разгона манифестаций против захвата власти военными. По данным местных СМИ, есть жертвы среди демонстрантов в крупнейшем городе страны Янгоне, а также в Баго и Мандалае.

В Янгоне полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В соцсетях появились фотографии гильз от боевых патронов, которые, как сообщается, также использовали силы правопорядка.

Мировые информагентства сообщают и о массовых задержаниях. Среди 50 задержанных, чьи имена известны, фигурируют как минимум пять журналистов, в том числе видеооператор ASSOCIATED PRESS, репортёр местного издания Monywa Gazette.

Накануне постпред Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун был уволен после призыва к международному сообществу осудить действия военных и предпринять "самые решительные меры, чтобы остановить насилие, которые совершают сотрудники сил безопасности против мирных демонстрантов". Выступая в пятницу на заседании Генассамблеи ООН, Чжо Мо Тун заявил, что представляет гражданское правительство государственного советника Аун Сан Су Чжи.

В пятницу бывший государственный советник Мьянмы и Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи была вывезена военным властями из резиденции в столице, где находилась под домашним арестом с 1 февраля, в неизвестном направлении, сообщил новостной портал Myanmar Now.

О введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны фоенные объявили 1 февраля, объяснив решение масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Они задержали высокопоставленных чиновников, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.