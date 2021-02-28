ЕС: мигранты идут через Альпы

Мигранты и беженцы ищут новые пути, чтобы попасть вглубь Европы в поисках лучшей жизни. Пересекать границы внутри ЕС становится все труднее из-за ограничений, связанных с пандемией. Нелегалы, попавшие через Балканские страны в Италию, пытаются добраться до Франции пешком, через Альпы. Переходить горный массив зимой непросто. Многие делают это ночью, чтобы их не заметила французская полиция, патрулирующая границу на сноубайках.

Двадцати трех летний Амир Хотак бежал из Афганистана. Парень находится в Италии, но рассчитывает попасть во Францию. Амир уже преодолел тысячи километров.

Амир Хотак: "Из Афганистана я добрался до Ирана. Из Ирана до Турции. Из Турции до Греции. Из Греции до Албании, Из Албании до Черногории. Из Черногории до Боснии. Из Боснии до Хорватии. Из Хорватии в Словению. И вот я в Италии".

Итальянское общество Красного Креста наблюдает за ситуацией в деревушке Клавьере, расположенной недалеко от французской границы, с 2017 года. Тогда, по словам волонтеров, через Альпы в основном переходили мигранты из африканских стран, прибывшие в Италию морским путем. Сейчас это не так.

Микеле Бельмондо, волонтёр итальянского Красного Креста: "Вот уже несколько месяцев подряд, да еще в 2020 году, мы заметили изменения в том, что касается национальности мигрантов, проходящих через этот район. По Балканскому маршруту все чаще идут семьи с детьми, и по большей части это афганцы, иранцы, иракцы. Часто случаются инциденты различного рода, например сход лавин. Еще одна опасность - низкие температуры, холод. Если человек не будет должным образом одет, если у него нет перчаток и теплых вещей, ночевка при минус 15 -20 градусах по Цельсию может оказаться смертельной".

С октября прошлого года в Клавьере волонтеры итальянского общества Красного Креста перехватили полторы тысячи мигрантов, чтобы предупредить их об опасностях горного перехода, обеспечить одеялами, а порой и спасти им жизни.