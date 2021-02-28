Протесты и беспорядки из-за ограничительных мер

Ограничительные меры, действующие в Европе для борьбы с распространением коронавируса, вызывают недовольство. Так, в Копенгагене вновь состоялась очередная акция протеста, организованная движением "Люди в черном". В ней приняли участие несколько сотен человек. С 1 марта власти Дании начинают постепенно отменять действующие ограничения.

В Дублине манифестация против локдауна переросла в столкновения с полицией. Арестованы 23 человека, трое стражей порядка получили ранения. В Ирландии до 5 апреля действует уже третий режим жесткого карантина, свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. По данным опроса Национального статистического агентства, почти 60% жителей Ирландии жалуются на психические расстройства, связанные с пандемией коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации в Чехии и Словакии введен обязательный двухнедельный карантин для пересекающих южную границу Польши. Условие въезда без карантина — наличие негативного теста на коронавирус. Некоторых путешественников эта новость застала врасплох. Дополнительные проверки на границах не касаются трансграничных работников и водителей грузового транспорта. Польские власти ужесточили ограничительные меры в Варминьско-Мазурском воеводстве.

В федеральной земле Тироль на западе Австрии горнолыжный курорт Майрхофен объявил о приостановке работы до 3 марта из-за распространения южноафриканской мутации нового коронавируса. В самой общине Майрхофен с субботы вступил в силу режим карантина, закрыты школы, детские сады, торговые центры.