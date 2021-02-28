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Казахстан

Казахстан: задержаны за требование свободы для политзаключённых

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 Марфа Васильева
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Задержания в Казахстане
Задержания в Казахстане   -   Авторское право  RUSLAN PRYANIKOV/AFP or licensors
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До 50 манифестантов были задержаны в нескольких городах Казахстана. Они вышли на улицы, требуя освободить "политических заключ````ённых".

В Алма-Ате многие участники протестов были задержаны до того, как смогли примкнуть к другим собравшимся в парке. Власти также отключили в центре города интернет, сообщают информагентства. Некоторые из манифестантов успели крикнуть "Свободу политзаключённым!" прежде, чем их затолкали в автозак.

На улицы сторонники оппозиции решили выйти после того, как Европарламент принял 11 февраля резолюцию, призывающую выстраивать отношения с Казахстаном, исходя из ситуации с правами человека. Сегодняшнюю ситуацию в этой области в Брюсселе назвали "вызывающей беспокойство", особенно, в том, что касается уважения свободы слова, собраний и ассоциаций.

В казахском МИДе в ответ заявили, что резолюция Европарламента основана на "недостоверных сведениях".