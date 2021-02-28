Финляндия: самая большая ледяная карусель

Жители одной из отдаленных деревень западной Финляндии оставили яркий след на местном замерзшем озере Лаппаярви в попытке создать самую большую в мире ледяную карусель. Ее диаметр превышает 300 метров, и если инженерно-природный проект увенчается успехом, он затмит достижение нынешнего рекордсмена.

Янне Капилехто, изобретатель:_ "Я строил самую большую в мире ледовую карусель четыре раза, но в настоящее время рекорд принадлежит моему другу Чаку Цвиллингу из Миннесоты, - говорит изобретатель Янне КАпилехто. - В Америке им удалась леденая карусель диаметром 228 метров, а мы пытаемся сделать еще больше"._

Заставить кусок льда таких размеров вращаться - задача не из легких.

Тор-Фредрик Карлссон, член команды: "Ничто в мире несовершенно, но ледяная карусель должна быть идеальной, потому что, если она не идеально круглая, она не будет вращаться. Поэтому ее нужно тщательно измерить, а затем точно открыть".

Стремление побить мировой рекорд - не единственная цель финских "карусельщиков". Свои проектом они еще пытаются привлечь внимание к тому, как изменение климата резко сокращает продолжительность зимы в этой северной стране.