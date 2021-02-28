Глэмпинг для бездомных

Легендарный шотландский футболист с большим сердцем пришел на помощь бездомным, как никто страдающим во время пандемии. Лу Макари, который в свое время играл за "Селтик" и "Манчестер Юнайтед", организовал для них целый глэмпинг-квартал после того, как британское правительство запретило ночлежки из-за коронавируса.

В прежние времена такие капсулы, названные словослиянием "гламура" и "кемпинга", служили шикраным местом проживания на музыкальных фестивалях.

Euronews: "Люди тратят тысячи фунтов, чтобы провести ночь в этих капсулах, не так ли?"

Лу Макари, глава благотворительной организации для бездомных: "Да. На самом деле я впервые увидел их такими в поле и подумал: "Выглядит неплохо, должно сработать, надо попробовать". Мы попробовали - работает".

Этот склад в центре Сток-он-Трента стал домом для 40 обездоленных после того, как их старое жилье было закрыто в прошлом году. Общежития для бездомных были признаны небезопасными из-за пандемии.

Лу Макари: "Мне пришлось действовать быстро, я во всем разобрался, нашел это место и решил, что мы должны это сделать. Так что даже эти ужасные двенадцать месяцев, через которые пришлось пройти всем, для нас были не такими уж плохими".

Для некоторых бездомных жилье, предоставленное фондом Лу Макари, стало первым в их жизни личным пространством.

Лу Макари: "У каждого из них есть номер на входной двери, которым они могут гордиться. И, наверное, впервые в жизни у них есть телевизор, который они могут смотреть и узнавать, что происходит на местном уровне, в стране, во всем мире. У них теперь есть то, чего раньше никогда не было".

Томас Престон безмерно благодарен Лу Макари за тепло и уют, обретенные здесь посреди зимы.

Томас Престон, бывший бездомный: "Эти капсулы - просто находка, Лу Макари большой молодец. Какой человек! Это потрясающий друг. Мы здесь защищены. Кто-то не обращает на это внимания, но как только двери закрываются, внутри становится так спокойно".

От руководства местной футбольной командой до спасения жизней бездомных Сток-он-Трента - блестящий жизненный путь Лу Макари. А обитатели этого глэмпинга получили то, на что в период пандемии и не рассчитывали.