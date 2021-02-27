Крым в международной повестке дня

Прошло семь лет с момента принятия решения о проведения референдума в Крыму. С прошлого года по указу президента Украины 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Активисты провели автопробег и шествие у контрольно-пропускного пункта "Чонгар".

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым частью России. По его словам, "семь лет назад Россия нарушила международное право и нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом.

В пятницу в Париже состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Франции. Они обсудили инициативу украинского президента Владимира Зеленского о создании "Крымской платформы" для координации усилий на международном уровне. Первый саммит запланирован на конец августа.

Дмитрий Кулеба также выразил уверенность в необходимости проведения новой встречи в формате "нормандской четверки" для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Жан-Ив Ле Дриан заявил: "Франция не признаёт и не признает аннексию Крыма, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

На днях президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать пограничную инфраструктуру страны и заявил, что против российского государства ведется целенаправленная информационная кампания.

В Кремле произошедшее в Крыму рассматривают как воссоединением с РФ. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, нет и не будет никогда.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выдумкой" заявления о притеснениях крымских татар.