Одна из лучших в мире команд кинологов-спасателей оказалась в сложной ситуации

Эти собаки приходили на помощь пострадавшим от цунами и землетрясений в Пакистане, Индонезии и на Филиппинах. Ежегодно они спасают порядка 150 человек. Подготовкой животных, а в их числе всемирно известный Симба, занимается венгерская кинологическая Служба, которая существует в основном за счет частных пожертвований. Сейчас этот центр испытывает финансовые трудности. Причина - экономический кризис, вызванный пандемией.

Ласло Балаж, глава Службы спасения и поиска округа Пешт: "Наша служба представлена на всех платформах в социальных сетях. У нас так же есть своя страница, где пользователи могут пожертвовать деньги на наш проект. Мы выступаем с инициативой: если каждый, кто следит за нами в Facebook, и лайкает наши посты сможет отправлять порядка 2 евро в месяц, наши проблемы в будущем будут решены".

Полли - четырехлетняя собака-спасатель. Она помогает пожарным и сотрудникам правоохранительных органов; находит тела погибших людей, а так же тех, кто оказался под завалами зданий после землетрясений. На счету Симбы, который официально входит в пятерку лучших собак-спасателей в мире, множество зарубежных миссий. Более того, Симба - единственная собака в мире, которая может находить пропавших без вести или потерявшихся людей как в лесах, так и под разрушенными строениями.

В службе, организованной на общественных началах, трудится команда из 35 человек. Дрессировка собак требует времени, энергии и значительных финансовых вложений.

Тимеа Балаж-Видац, кинолог-спасатель: "Дрессировка одной собаки занимает целых два года. Мы работаем с животным по 3-4 часа в день в течение недели, а по выходным, когда вся команда находится в нашем центре, это может занять даже 6-7 часов".

Организация, по-прежнему в состоянии предоставить помощь, но не может развиваться и составлять планы на будущее.

Нора Шенуда, Euronews: "Несмотря на трудности, работа продолжается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники службы спасения и поиска не задумываясь откажутся от рождественского ужина, или любого другого семейного мероприятия, чтобы поспешить на помощьтем, кому она необходима".