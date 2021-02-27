Перспективы онлайн-обучения с точки зрения Chegg

После пандемии власти европейских стран будут вынуждены разбираться с плюсами и минусами онлайн-обучения, полученного во время локдаунов. Как показывают данные опроса, проведенного американской технологической компанией Chegg, ускорение развития процесса онлайн-обучения в университетах может упростить жизнь миллионам студентов, но также привести и к ряду проблем.

Выяснилось, что наиболее пострадавшими чувствуются себя студенты из Великобритании, наименее — из Германии. Большинство итальянских студентов ответили, что смогли воспользоваться преимуществами локдауна, в то же время они с пессимизмом смотрят в будущее.

"Получение образования стенах университета и жизнь в кампусе — это прекрасный опыт. Я сам учился университете и отлично провел время. Но, с другой стороны, зачем делать это каждый учебный год? Зачем, в большинстве случаев, жить в университетском городке? Зачем платить больше, если вы не хотите? Почему нельзя все это совместить? Почему опыт жизни в кампусе не должны получить те, кто можем себе это позволить? Почему бы не совместить дистанционное образование и занятия в аудитории. Думаю, что сегодня научно-технический прогресс предоставляет людям возможность выбора", — говорит представитель компании Chegg Марк Боксер.

Продолжить обучение онлайн после пандемии меньше всего хотят студенты из Германии, в Италии, напротив, гораздо больше энтузиазма в этом в вопросе. Эксперты отмечают, что правительства не готовы к быстрому переходу на цифровое обучение.

"К сожалению, многие институт не смогли быть приспособиться к реалиям онлайн-обучения. Какие-то институты это сделали, разработали хорошие программы. Но мне кажется, что многие склоняются совсем в другую сторону. Пандемия ускорила процесс, который занял бы 10 или 20 лет. Я уверен, что после пандемии получение высшего образования будет по-другому", — отмечает представитель компании Chegg Марк Боксер.