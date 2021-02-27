Выставка "Провал! Когда дизайн запутывается" должна была открыться в конце декабря в Международном центре дизайна во французском Сент-Этьене. Но из-за пандемии все музеи остались закрытыми.

Эта необычная экспозиция предлагает непринужденный и юмористический взгляд на дизайнерские ошибки и провалы. Все представленные здесь предметы не могут и не должны использоваться по назначению.

Сильви Совине, куратор выставки: "Говорить о провале - серьезная тема. Ошибиться, потерпеть неудачу, провалиться - обычно нам это не нравится и мы об этом не говорим. Поэтому мы решили подойти к этой теме на нашей выставке с юмором, решили не драматизировать провал. Поскольку он полезен, он позволяет нам учиться. Ошибки бесценны с точки зрения творчества или инноваций, будь то дизайн или другие области".

Как подтверждение этой идеи - около сотни экспонатов, с которыми можно экспериментировать, не опасаясь неудач. Источник их вдохновения - знаменитый "Каталог невозможных вещей", созданный французским художником Жаком Карельманом.

Сильви Совине: "У Жака Карельмана речь идет не о самом устройстве, а о юморе, поэзии. Мы как-будто в сюрреализме, он позволяет нам увидеть мир по-другому. Здесь стул может быть "французским канканом" или "стулом факира". Или - давайте будем откровенны, никто об этом не задумывался - перевернутый бюстгальтер гимнастки, выступающей на трапеции, потому что большую часть времени она проводит вверх ногами".

Выставка "Когда дизайн запутывается" должна была продлиться до середины февраля. Но организаторы решили дождаться окончания срока действия карантинных ограничений и возвращения публики.