КУБ | В споре Дзержинского и Невского победил Собянин

“Злато место пусто не бывает”. Мэрия Москвы решила поставить на Лубянской площади у здания ФСБ памятник.

На выбор москвичам предложили Александра Невского, князя и полководца 13 века, или Феликса Дзержинского, памятник которому с этого самого места снесли еще в 1991 году. Тогда его называли создателем репрессивной советской машины.

В пятницу вечером мэр города Сергей Собянин резко прекратил голосование, сказав, что памятник на Лубянской площади устанавливать не будут. Он пояснил, что голосование стало превращаться в противостояние людей с разными взглядами на историю.

Мы собрали для вас несколько мнений.

Борис Беленкин, “Мемориал”:

“Памятник Дзержинскому на Лубянке - совершенно вопиющая, провокативная идея, потому что Дзержинский - это, очевидно, символ государственного террора в первую очередь. Идея вернуть Дзержинского исходит от тех, для кого массовый государственный террор не несет в себе никаких отрицательных сигналов.”

Когда голосование было открыто большинство москвичей проголосовали за князя. По мнению блогера Рустема Адагамова, памятник Александру Невскому несет в себе тот же политический подтекст.

Егор Холмогоров, публицист:

“Мы хотим жить в великой тысячелетней России, и Александр Невский достойно представляет эту идею, - не согласен с Адагамовым Холмогоров. - Дзержинского требуют поставить в инфантильной логике: "когда я был маленький и бегал в коротких штанишках, на этом месте стоял Дзержинский, и под сенью брежневских бровей мне было хорошо”.

Егор Холмогоров: «Мы хотим жить в великой тысячелетней России, и Александр Невский достойно представляет эту... Posted by Холмогоров Егор on Thursday, February 25, 2021

Депутат КПРФ Леонид Калашников не разделяет великорусскую идею Холмогорова.

Леонид Калашников, депутат:

“В 90-е годы, когда его убирали, вся либеральная тусовка пошла снимать этот памятник. Не только либеральная, а вся криминальная, я считаю, тусовка. Ни Ленина, ни Сталина не побежали они снимать на Красную площадь, а именно Дзержинского? Почему? Потому что Дзержинский всегда олицетворял законность и порядок в нашей стране.”

Споры вокруг того, кому стоять на Лубянке, стали объектом шуток пользователей. Вот что пишет сатирический блог “А вот мой яндекс кошелек”.

По мнению политика Геннадия Гудкова, попытка заполнить место на Лубянской площади всего лишь отвлекающий маневр.

А что думаете вы? Кто должен стоять на Лубянке: Александр Невский или Феликс Дзержинский? Или вы согласны с решением Собянина? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, оставляйте свое мнение и до новых встреч в “Кубе”.