Британцы простились с героем

В Великобритании простились с ветераном Второй мировой войны Томом Муром, благодаря которому в прошлом году для больниц удалось собрать почти 33 миллиона фунтов стерлингов. Церемония прощания с героем, ставшим в королевстве одним из главных символов борьбы с пандемией коронавируса, состоялась в Бедфорде. Похороны сопровождались салютом, произведенным из стрелкового оружия, а также пролетом самолета-транспортника С-47 "Дакота", который использовали в годы войны.

"Папа, ты всегда говорил нам, что нужно делать все возможное, чтобы идти вперед. И, верный своему слову, именно это ты и сделал в прошлом году - собрал огромные средства для Национальной службы здравоохранения, проложив путь к сердцу нации. Ты можешь уйти, но твое послание и твой дух останутся живы", - сказала дочь покойного Мура на церемонии прощания.

Том Мур скончался 2 февраля в возрасте 100 лет после госпитализации с COVID-19. Он не успел получить прививку от коронавируса, хотя находился в группе людей, в первую очередь охваченных программой массовой вакцинации, которая стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Ветеран приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной службы здравоохранения.