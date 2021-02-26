США ввели санкции по делу об убийстве Джамаля Хашогджи

Соединённые Штаты ввели санкции против 76 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хажогджи. Среди попавших в чёрный список — бывший заместитель начальника разведки королевства, а также Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии: это подразделение подчиняется лично наследному принцу Мухаммеду бен Салману.

По данным американской разведки, убийство не могло быть организовано без его ведома, поскольку он полностью контролировал силовые структуры своей страны. Соответствующие документы были опубликованы в США накануне. Сотрудники американских спецслужб заключили, что в похищении и убийстве принимали участие ближайший советник принца и сотрудники Сил быстрого реагирования. Правда, доказательная часть американского доклада остаётся засекреченной.

Хотя имя самого принца в санкционном списке не фигурирует, в Белом доме подчеркнули, что произошедшее заставит Вашингтон пересмотреть отношения с Эр-Риядом.