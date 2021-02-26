Суд запретил жене исламиста возвращаться в Великобританию

Верховный суд Великобритании отказал в возвращении в страну Шамиме Бегум, которая шесть лет назад бежала из страны, чтобы присоединиться к боевикам в Сирии.

Ранее супругу боевика лишили британского гражданства. Апелляционный суд позволил ей приехать, чтобы оспорить это решение. Но Верховный суд постановил, что её возвращение создаст неприемлемый риск для национальной безопасности.

Роберт Рид, председатель Верховного суда Великобритании:

"Подходящее решение проблемы в её нынешнем виде в том, чтобы отклонить апелляцию или отложить её рассмотрение до того момента, когда госпожа Бегум сможет принять участие в рассмотрении без создания угрозы для национальной безопасности. Это не идеальное решение и неизвестно, как долго придётся ждать. Но для дилемм подобного рода идеальных решений не существует".

Шесть лет назад 15-летняя Шамима Бегум с двумя подругами бежала через Турцию в Сирию, где присоединилась к исламистам. Её выдали замуж, трое её детей умерли. Два года назад журналисты нашли её в лагере беженцев.

Но МВД королевства лишили её гражданства. В частности, Шамима заявляла, что не жалеет о побеге, хотя и хотела бы вернуться в Великобританию.