Бывший король расплатился с налоговой

Четыре миллиона евро составили долги по налогам бывшего испанского короля Хуана Карлоса. Семь лет назад он отрёкся от престола и лишился при этом полного иммунитета от судебного преследования, которым обладал прежде. Начавшая расследование налоговая инспекция выявила в его действиях многочисленные финансовые нарушения.

Прошлым летом бывший монарх, которому сейчас 83 года, решил покинуть страну и живёт с тех пор в Объединённых Арабских Эмиратах. В декабре прошлого года, признав факты махинаций, он уже погасил задолженность в размере около 700 тысяч евро, не дожидаясь судебного разбирательства. Уже после этого, как сообщила газета «Паис», ему пришлось выплатить налоговым органам ещё четыре миллиона в связи с незадекларированными доходами.

Между тем, в стране по-прежнему продолжаются и другие расследования, связанные с различными финансовыми операциями Хуана Карлоса