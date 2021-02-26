В Сан-Марино "ставят" на "Спутник V"

В Сан-Марино накануне началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Первые прививки сделаны медикам.

Вакцинация проводится на добровольной основе.

А первая партия российского медикамента была доставлена в крошечной апеннинскую республику в начале этой недели.

Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ее руководство не стало ждать одобрения европейским регулятором российского препарата.

Власти Сан-Марино говорят, что перед ними стоит задача убедить население в безопасности "Спутника V".

Теодоро Лонферини, министр труда Сан-Марино: "Мы знаем. что люди задаются такими вопросами, мы знаем, что у них есть сомнения. Мы принимали решение, взвесив все обстоятельства "за" и "против". Наша больница дала нам утвердительные ответы на все вопросы, которые касаются свойств "Спутника V" и их влияния на здоровье. Мы, разумеется, готовы и будем информировать наших граждан, чтобы их выбор в пользу вакцины был основан на знаниях".

Сами врачи и медсестры так комментируют возможность получить прививку, будучи на линии фронта войны с эпидемией.

Одним из первых инъекцию получил врач Роберто Вентурини: "Ну наконец-то. Хочу сказать всем, что мы ждали долго и в итоге дождались, и вот мы получили первые флаконы вакцины".

Первоначально власти республики заключили соглашение с Италией о поставке вакцин из пропорционального расчета поступающих доз и численности населения.

Однако при старте вакцинации в европейских странах 27 декабря в Сан-Марино не поступило ни одной одобренной в ЕС вакцины.

Подчеркивается, что требование вакцинация не будет распространяться на граждан Италии, приезжающим на работу в республику. Они должны получать инъекции противокоронавирусных препаратов у себя дома.

Роберто Чаватта, министр здравоохранения Сан-Марино: "У нас нет претензий, мы понимаем, что бюрократические процедуры порой громоздки. Мы не рассматриваем случившееся как чью-то недоработку, Брюсселя или Рима".

Сан-Марино стало одним из трех десятков государств, уже одобривших "Спутник V".

Существует точка зрения, что Россия использует "вакцинную", как ее еще называют, дипломатию, чтобы укрепить свое влияние.

Министр труда Сан-Марино Теодоро Лонферини полагает, что "все знают, что наши связи с крупнейшими государствами мира были прочными и до пандемии, в силу самого размера нашей республики. Мы со всеми сохраняем дружеские отношения, касаются ли политики или экономики. И именно этот фактор позволил нам в нынешних обстоятельствах совершать подобные шаги".

За время пандемии в Сан-Марино вирусом заразились свыше трех с половиной тысяч человек, COVID-19 летальным исходом закончился для 73 пациентов, но поскольку население республики - менее 34 тысяч, уровень смертности от инфекции тут - один из самых высоких в мире.