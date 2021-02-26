В нигерийском штате Замфара похищены 317 девочек

317 учениц школы в нигерийском штате Замфара похищены в ночь на пятницу вооружёнными людьми, подтвердил официальный представитель правительства штата Шеху Мохаммед.

"Бандиты", как называют на северо-западе страны терроризирующие местное население криминальные группировки, приехали на автобусах, внедорожниках и мотоциклах в интернат в местечке Янгебе в час ночи. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности, сообщает региональное издание"Сахара репортерс". Они проникли в спальные классы, подняли учениц и увезли.

"Полиция совместно с военными приступила к поисково-спасательной операции. Операцией руководит специально созданная группа, куда входят начальник полиции штата Замфара, командующие армейскими подразделениями на севере Нигерии, представители спецслужб", - цитирует представителя правительства штата "Сахара репортерс".

Один на один с вооружёнными группировками

Власти штата призвали родителей школьниц проявлять спокойствие. В пятницу утром жители Янгебе закидали камнями автомобили, в которых находились чиновники, отвечающие за обеспечение безопасности в штате. Они приехали, чтобы осмотреть место происшествия и опросить 50 учениц школы-интерната, которым удалось ускользнуть из рук похитителей. В момент нападения в интернате находились 600 человек, сообщают местные СМИ. Родители девочек наотрез отказались оставлять их в школе и запретили им разговаривать с представителями спецслужб. Жители Замфары, как и многих других штатов северо-запада Нигерии, устали от насилия и от того, что государство оставило их один на один с вооружёнными группировками.

Большинство жителей Янгебе всё же присоединились к армии и полиции в поисках девочек. В свою очередь глава полиции штата Замфата Абуту Яро заявил, что власти имеют предварительную информацию о местонахождении школьниц. "Есть данные, что их укрыли в близлежащем лесу, - цитирует его агентство Рейтер. - Мы действуем осторожно".

Кагара, Канкара, Чибок - что дальше?

Похищение в Янгебе - последнее звено в длинной череде совершённых вооружёнными группировками, орудующими ради выкупа или террористической идеологии, преступлений. Не далее, как 17 февраля были похищены 42 человека, среди них 27 учеников колледжа в нигерийском городе Кагара, штат Нигер. Объявленная президентом Мохаммаду Бухари спасательная операция на сегодняшний день успехом не увенчалась.

В декабре прошлого года 344 учеников школы-интерната для мальчиков в городе Канкара, штат Кацина были похищены группировкой, заявившей от своей связи с "Боко Харам" - террористической исламистской организацией, чья цель - искоренить западный образ жизни и ввести шариат на всей территории Нигерии. Через неделю, благодаря интенсивным переговорам, их удалось освободить.

Это похищение всколыхнуло в коллективной памяти события апреля 2014 года, когда 284 ученицы школы города Чибок (в основном, из христианских семей) были увезены исламистами из "Боко харам" в неизвестном направлении. Несмотря на призывы сделать всё для их освобождения и международную кампанию поддержки, сегодня 219 девушек всё ещё остаются в руках террористов.

После похищения в Кагаре председатель Сената Нигерии призвал нацию "защитить своих детей". Он вынес на голосование резолюцию о необходимости ввести в стране чрезвычайное положение в связи с тяжелейшей ситуацией в области безопасности.

За последние 10 лет жертвами вооружённых группировок стали в Нигерии 8 тысяч человек, 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, по данным неправительственной организации International Crisis Group.