Протесты на мотив "мьянманских народных"

"Мьянманские народные": новую акцию протеста против власти военных в Янгоне организовали с помощью музыкантов, исполняющих народную музыку. Сотни человек танцевали и пели; слова песен, впрочем, не народные: на популярные мотивы переложены тексты злободневной тематики.

Акции протеста в стране не прекращаются уже почти месяц, всё время после того, как военные объявили о введении чрезвычайного положения. Во вторник миллионы людей приняли участие во всеобщей забастовке.