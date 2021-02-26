Протесты на мотив "мьянманских народных"

"Мьянманские народные": новую акцию протеста против власти военных в Янгоне организовали с помощью музыкантов, исполняющих народную музыку. Сотни человек танцевали и пели; слова песен, впрочем, не народные: на популярные мотивы переложены тексты злободневной тематики.
Акции протеста в стране не прекращаются уже почти месяц, всё время после того, как военные объявили о введении чрезвычайного положения. Во вторник миллионы людей приняли участие во всеобщей забастовке.
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