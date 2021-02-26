"Дом Единого" для трёх религий

"Дом Единого" собираются строить в Берлине: там реализуют проект храма, который объединил бы христиан, мусульман и иудеев. Церковь, мечеть и синагога будут находиться в разных помещениях, но в одном здании. Журналисты уже окрестили проект "цермечегогой". Стройка ведётся на пожертвования и предполагается, что проект завершат за 4 года.

Проект здания House of One

Роланд Штольте, Концепт-директор проекта:

"Это стихийно возникшая идея, которая принадлежит трём местным общинам. Это будет никогда ранее не виданный тип архитектуры: не дом некоей общей религии, а храм, где все эти религиозные традиции смогут жить в мире, заботясь каждая о себе и друг о друге одинаково".

Проект здания House of One

Здание планируют разместить на месте церкви Петрикирхе, которая была разрушена в последние дни войны, а руины были снесены в начале 60-х. Под ними — фундаменты храмов и более старой постройки, вплоть до XIII века. поэтому рядом организуют и небольшой археологический музей.