Грузинская оппозиция: "режим бессрочной манифестации"

В столице Грузии состоялась массовая манифестация оппозиции. Активисты требовали освобождения своего соратника, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии. Его арестовали во вторник в рамках дела о беспорядках на митинге два года назад. Но оппозиционеры называют происходящее политикой.

Георгий Барамидзе, "Единое национальное движение":

"Сегодня вся грузинская оппозиция собралась с целью отправить решительное послание правительству олигарха Бидзины Иванишвили о том, что стране нужна деэскалация, нужны новые парламентские выборы. Нужно следовать демократическим стандартам, которые необходимы для страны, собирающейся вступать в НАТО и Евросоюз".

Давид Бакрадзе, "Европейская Грузия":

"Мы уверены, что сейчас Грузия стоит на перепутье. Сегодня страна должна решить, продолжать ли путь европейского развития, демократического развития, или повернуть назад к России, вернуться под российское влияние".

Это уже третья крупная манифестация с требованием освободить Мелию и сменить руководство Грузии. Оппозиционеры не собираются сдаваться и расходиться и заявляют, что переходят на "режим бессрочной манифестации". На следующую неделю запланировано как минимум две акции протеста.

Лео Сихарулидзе, Euronews:

"Лидеры оппозиции объявили о своих намерениях на ближайшие дни, и эти планы включают блокаду нескольких правительственных зданий, в том числе парламент и госсекретариат. Посреди улиц устанавливали палатки, которые позже полиция убрала. Несмотря на коронавирусные ограничения и комендантский час, некоторые манифестанты собираются ночевать у здания парламента".