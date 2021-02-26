"Дайте нам вакцину!": акция протеста в доме престарелых в Бордо

Постояльцы одного из домов престарелых во французском Бордо провели манифестацию, требуя срочно сделать им прививки от коронавируса. Пенсионеры, кто как смог, вышли на улицу с плакатами, на которых было написано: "Мы старики, но не хотим умирать!" и "Нам нужны вакцины". До сих пор никому из этих 150 пожилых людей не были сделаны прививки.

Ситуацию осложняет то, что многим из них - от 65 до 74 лет и они не входят в приоритетную возрастную группу. По распоряжению Минздрава Франции, вакцинацию начиная с середины декабря прошлого года в первую очередь должны пройти жители домов престарелых в возрасте старше 75 лет.

Таким образом эти пенсионеры слишком молоды для получения первой дозы вакцины Phizer и слишком стары для прививки компании AstraZeneca, так как, по мнению французских специалистов, она годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. Тем не менее власти департамента Жиронда пообещали как можно скорее найти вакцины для 150 жителей дома престарелых из Бордо. Они могут поступить в течение десяти дней.