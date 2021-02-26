ЕС и Венесуэла высылают дипломатов

Клаудиа Салерно, являвшаяся постоянным представителем Венесуэлы при Евросоюзе, сообщила, что выстраивала прагматичные отношения с ЕС на основе уважения, но суверенитет страны не может быть предметом торга. Заявление дипломат сделала после того, как Брюссель объявил Салерно персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Каракаса.

24 февраля власти Венесуэлы приняли решение изгнать из страны посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные ранее сообществом санкции против Каракаса, о чем сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. По его словам, ограничительные меры, введенные ЕС, являются вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, а также демонстрацией предвзятости и высокомерия.

Напряженность между ЕС и Каракасом возросла после того, как в минувший понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле, а так же за серьезные нарушения прав человека". В черный список вошли еще 19 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, а так же члены Национальной ассамблеи и судьи. В отношении 55 венесуэльских официальных лиц и высокопоставленных чиновников уже действуют санкции Европейского союза, который не признает законными президента Николаса Мадуро и результаты парламентских выборов, прошедших в декабре прошлого года.