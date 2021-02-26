Одной вакциной в ЕС станет больше

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson 11 марта. Если это произойдет, она станет четвертой на рынке ЕС наряду с препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Эффективность вакцины AstraZeneca вызывала некоторые вопросы, но сейчас эксперты утверждают, что она составляет от 70 до 80%.

"Для меня важен критерий прозрачности, а AstraZeneca полностью прозрачна, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Эта вакцина отвечает необходимым требованиям, она безопасна в соответствии с критериями наших органов здравоохранения. Ее эффективность демонстрируется прозрачным образом. Так что я думаю она весьма полезна, и ее нужно использовать. Придет и моя очередь, но у меня еще есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, сделаю ее".

Между тем власти Бельгии заявили, что более заразный британский штамм коронавируса является доминирующим в их стране. По словам премьер-министра, ситуация в королевстве очень непростая, поскольку за последнюю неделю наблюдается тревожный рост госпитализаций.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии: "Сегодняшние неопределенные цифры не позволяют нам ослабить действующие в данный момент меры. Это было бы глупо, безрассудно и безответственно. Сейчас это было бы неправильным решением. Вот почему консультативный комитет выбрал осторожный подход и решил взять недельный перерыв, чтобы оценить ситуацию".

Нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект, наделяющий Министерство здравоохранения новыми полномочиями без необходимости введения чрезвычайного положения. Правительство планирует "радикально" ужесточить меры изоляции. В последние недели в стране с населением в 10 миллионов человек был один из самых высоких в мире показателей заболеваемости и смертности от Covid на душу населения, причем ситуация усложняется новыми штаммами.