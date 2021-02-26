Новый виток политического кризиса в Армении: призывы к сдержанности

Массовые акции сторонников и противников Никола Пашиняна продолжались в столице Армении всю ночь. Ситуация в республике обострилась после того, как генштаб потребовал отставки главы кабмина.

Премьер-министр назвал эти действия "попыткой военного переворота".

Накануне вечером состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина. Российский лидер "выразил поддержку законным властям Армении".

Вашингтон также обозначил свою позицию.

Нед Прайс, представитель Государственного департамента США: "Мы в курсе происходящего в Армении. Мы призываем все стороны к сдержанности, мы также считаем, что вооруженные силы не должны вмешиваться в политику, это основа любой демократии".

Беспокоит обострение внутриполитического кризиса в республики и ООН.

Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН: "Мы чрезвычайно озабочены происходящим в Армении. Мы подчеркиваем необходимость сдержанности, которая важна для обеих сторон. Мы также призываем к диалогу, чтобы постепенно ослабить напряженность сложившейся ситуации. Мы напоминаем о необходимости уважения демократических принципов и следования правовым нормам основного закона Армении".

Президент страны Армен Саркисян, в конституционную прерогативу которого входит назначение и снятие - по предложению премьер-министра - высших военных руководителей, пока документы об отставке начальника Генштаба не подписал.