Новый Ван Гог идет с молотка

И хотя при жизни Ван Гог сумел продать с помощью брата всего одно полотно, то спустя полтора десятилетия после смерти художника его работы начали набирать популярность, стоит упомянуть, что значимую роль сыграли покупки, совершенные русскими коллекционерами Щукиным и Морозовым.

Чуть позже была, судя по всему, уже французской семьей приобретена эта картина, относящаяся к периоду творчества мэтра, называемого парижским. Сейчас владельцы полотна выставили его на продажу. Торги состоятся при участии двух аукционных домов - Sotheby's и Mirabaud Mercier.

Орели Вандервурд, директор департамента арт-мордерн Sotheby's: "Это Монмартр, каким он был в конце XIX века, буколический, полудеревенский. Тут были мельницы, от них сохранилась лишь Мулен де ля Галетт, ее окрестности стали любимым местом прогулок парижан".

Клодия Мерсье, аукционист дома Mirabaud Mercier: "Это полотно, как говорят его владельцы, не меняло своего места с момента покупки. Оно всегда висело в кабинете их предка. Несколько поколений этого семейства сохранили его в памяти".

Полотная Ван Гога, если появляются на аукционах, обычно достигают максимальной цены, эстимейт этого лота - 8 млн евро - может быть многократно перекрыт.