Коронавирус: эпидемия не отступает

Число новых случаев выявленных заражений во Франции составило более 31 с половиной тысячи.

Это стало, как отмечают соответствующие ведомства, самым высоким показателем с ноября.

В Париже не скрывают озабоченности состоянием дел в системе стационаров, находящихся на средиземноморской Ривьере и на севере страны.

Дюнкерк, вслед за городами Лазурного берега, попал под усиление ограничений. Они начнут действовать в ближайшие выходные. С полуночи субботы и до 6-ти утра понедельника жителям будет запрещено покидать дома, если только выход не связан, как подчеркивается с обязательствами императивного толка, вроде покупок продуктов или посещения врача.

Глава министерства здравоохранения страны Оливье Веран подчеркнул: "Речь идет не только о самом Дюнкерке, но и обо всей его агломерации. Локдаун продолжится в течение субботы и воскресенья. Разумеется, исключения из правил те же, что были и прежде: покупки предметов и товаров первой необходимости, проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Все торговые точки, кроме продуктовых, будут закрыты. Динамика заражений в стране не снижается, это касается и всей Европы в целом".

В Швеции правительство королевства также ввело ограничения: с грядущего понедельника общепит будет закрываться в 20:30, вводится лимит на число покупателей в магазинах и на тех, кто занимается спортом в фитнес-клубах.

Глава кабмина предупредил, что при ухудшении ситуации власти готовы остановить функционирование других сфер общественной жизни.

Накануне Германия, несмотря на критику Еврокомиссии, продлила ограничения на границе до 3 марта.

Кампания вакцинации, как отмечают наблюдатели, идет недостаточно быстро, чтобы существенно уменьшить рост заражений.

Выступая перед немецкими законодателями министр здравоохранения Йенс Шпан сообщил: "Вирус не сдается, но в то же время у нас появляются и новые возможности, и новые ресурсы для того, чтобы ставить ему преграды, и одна из них - набор для теста, который осуществляется в домашних условиях. Их продажа начнется в ближайшие дни".

В пятницу экспертный совет американского регулятора проведет совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения вакцины от ьJohnson & Johnson в качестве средства для экстренного использования против коронавируса.

Третья фаза испытаний препарата подтвердила его эффективность и безопасность.