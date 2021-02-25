Защитные маски — новая беда для экологии

Защитные маски — новая беда для экологииКомментарии
Пандемия помешала войне с пластиковыми отходами. По оценкам, ежемесячно в Великобритании выбрасывается 1500 тонн защитных масок и перчаток.
Большая часть этих отходов вывозится на свалку, где они будут разлагаться веками. Но огромное количество также падает в землю, проникая в наши экосистемы.
Маски обогнали полиэтиленовые пакеты, и стали одним из самых распространенных видов мусора. По оценкам одной организации, 102 миллиона масок выбрасывается в Великобритании каждую неделю. Этого достаточно, чтобы покрыть 232 футбольных поля.
Советник Клайд Лоукс, который возглавляет Управление по отходам северного Лондона, предлагает одно простое решение.
Профессор Джейсон Халлетт - эксперт по пластику. Он считает, что биоразлагаемый материал станет долгосрочным решением для будущего производства средств индивидуальной защиты.
COVID-19 довел загрязнение пластиком до предпандемического уровня. Если решение - это биоразлагаемый материал, возможно, правительствам придется быть готовыми к большим тратам на средства индивидуальной защиты.