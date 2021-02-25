В Германии всё больше охотников

В Германии всё большую популярность приобретает охота. В стране сейчас 397 тысяч обладателей охотничьей лицензии – на 60 тысяч больше, чем 20 лет назад. Число охотников заметно увеличилось в период пандемии, когда многие другие развлечения оказались недоступны:

– Ковид определённо вернул нас к природе, ведь в итоге нам больше и пойти стало некуда. А потом – мне важно знать, откуда взялось мясо, которое я ем. Я сознательно ограничиваю себя в еде, но, знаю, откуда она, не ем, что попало.

По данным опросов, на которые ссылается Немецкая охотничья ассоциация, в последние годы отношение к охоте в Германии заметно улучшилось. Говорит Анна Мартинсон, представитель ассоциации:

– Большинство людей, обращаясь за лицензией на охоту, говорят, что интересуются природой в тех местах, где живут, и хотят защищать её. Так что одна из важных причин – охрана природы, а другая – любовь к мясу, из которого готовят много разных блюд.

Среди европейских стран по числу охотничьих лицензий на душу населения лидирует Бельгия. Швейцария занимает в этом списке пятое место, Германия – девятое, а Австрия – 22-е.