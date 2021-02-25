Первая панорама Марса

Космическое агентство NASA опубликовало первый панорамный снимок на 360 градусов, сделанный марсоходом "Отважный" (Perseverance) на Марсе. 142 отдельных изображения были зафиксированы прибором Mastcam-Z, который состоит из двух камер с функцией масштабирования. Из этих снимков специалисты составили цельную панораму. На ней можно рассмотреть край кратера Езеро - места посадки "Отважного", а также камни и скалы.

В течение следующих двух лет он будет заниматься исследованием дельты высохшей реки и бурением горных пород, которые могут содержать доказательства существования жизни на Красной планете от 3 до 4 миллиардов лет назад. Образцы грунта будут подготовлены для будущей доставки на Землю через десять лет.

Марсоход "Отважный" совершил успешную посадку на поверхность Марса 18 февраля. Туда он был отправлен с целью поиска следов жизни.