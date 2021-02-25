"Железный Феликс" может вернуться на ЛубянкуКомментарии
"Железный Феликс" может вернуться на Лубянку. Через три десятилетия после демонтажа памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому жители Москвы голосуют по вопросу об установке нового монумента перед зданием ФСБ.
В четверг в первые часы опроса на портале "Активный гражданин", запущенного по инициативе организации "Офицеры России", о своих предпочтениях высказались более 150 тысяч человек. Конкурент у Дзержинского серьезный - Александр Невский.
"На мой взгляд, памятник Дзержинскому - это, конечно, символ КГБ, ВЧК и так далее. За Дзержинским было как много хорошего, так и много спорного и плохого, я так думаю. Это сложная историческая личность" - считает эта женщина.
"Я бы, конечно, хотела, чтобы там стоял памятник Александру Невскому, но уместен ли он там будет перед зданием Лубянки?", - говорит эта москвичка.
"Я хотел бы видеть Дзержинского, потому что это более знаковая историческая личность и он внес огромный вклад в историю нашей России", - говорит этот молодой человек.
Памятник Дзержинскому на Лубянке был демонтирован в августе 91-го года после провала ГКЧП. Тогда разгоряченная толпа собиралась штурмовать здание КГБ. Попытки вернуть монумент на площадь предпринимались и ранее, но разбивались о протесты общественности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил, что не знает о том, что думает о такой перспективе бывший офицер КГБ Владимир Путин.