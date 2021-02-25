"Железный Феликс" может вернуться на Лубянку. Через три десятилетия после демонтажа памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому жители Москвы голосуют по вопросу об установке нового монумента перед зданием ФСБ.

В четверг в первые часы опроса на портале "Активный гражданин", запущенного по инициативе организации "Офицеры России", о своих предпочтениях высказались более 150 тысяч человек. Конкурент у Дзержинского серьезный - Александр Невский.

"На мой взгляд, памятник Дзержинскому - это, конечно, символ КГБ, ВЧК и так далее. За Дзержинским было как много хорошего, так и много спорного и плохого, я так думаю. Это сложная историческая личность" - считает эта женщина.

"Я бы, конечно, хотела, чтобы там стоял памятник Александру Невскому, но уместен ли он там будет перед зданием Лубянки?", - говорит эта москвичка.

"Я хотел бы видеть Дзержинского, потому что это более знаковая историческая личность и он внес огромный вклад в историю нашей России", - говорит этот молодой человек.

Памятник Дзержинскому на Лубянке был демонтирован в августе 91-го года после провала ГКЧП. Тогда разгоряченная толпа собиралась штурмовать здание КГБ. Попытки вернуть монумент на площадь предпринимались и ранее, но разбивались о протесты общественности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил, что не знает о том, что думает о такой перспективе бывший офицер КГБ Владимир Путин.