В Германии нашли российского шпиона

В Германии заявляют о разоблачении российского шпиона: генпрокуратура выдвинула обвинения против немецкого гражданина, который, предположительно, сотрудничал с ГРУ.

Сообщается, что Йенс Ф. работал в фирме, выполняющей замеры зданий, в том числе в комплексе немецкого Бундестага — федерального парламента. Примерно в конце 2017 года он "по собственной инициативе" вышел на контакт с сотрудником российского посольства, работавшего в ГРУ, и передал ему поэтажные планы зданий.

В Москве эту информацию пока не комментируют.