"Умереть в 14 лет от удара ножом": Франция во власти подросткового насилия

Усиленные наряды полиции патрулируют каждый вечер городки Кенси-су-Сенар и Бусси-сен-Антуан во французском департаменте Эсон после того, как на этой неделе два подростка погибли в ходе столкновений молодёжных банд.

В понедельник жертвой стала 14-летняя девочка в местечке Сен-Шерон, получившая смертельный удар ножом в живот, когда пыталась разнять дерущихся. В четверг утром шести подросткам от 14 до 16 лет предъявлены обвинения: тому, кто нанес удар, - обвинение в убийстве, остальным - в применении насилия при отягчающих обстоятельствах. Все они помещены под судебный надзор.

В минувший вторник 14-летний житель другого городка Бусси-Сен-Антуан умер после удара ножом в грудь, 13-летний мальчик получил серьёзное ранение и находится в коме. Накануне были предъявлены обвинения и по этому делу, уточнила прокурор департамента Эсон Каролин Низан: "Среди шести находящихся под следствием несоврешеннолетних, в возрасте от 15 до 17 лет, только двое были известны полиции, они проходили по делу о ношении оружия в 2019 году".

Жители городков, где произошли столкновения, с трудом приходят в себя. Этот ученик колледжа Кенси-су-Сенар, пожелал остаться неназванным: "Второй пострадавший в драке, 13-летний подросток, которому пытались перерезать горло, - мой друг. До того я встретился с ним, и он сказал: "Пойдем, надо с ними разобраться!" Но я ответил: "Какой в этом смысл? Это ни к чему хорошему не приведёт"...

Политики и сотрудники правоохранительных органов говорят о банализации насилия и растущей роли социальных сетей, которые выступают катализатором конфликтов.

"Мне 41 год, и сегодня я - мэр городка, в котором вырос, - говорит Роман Колас. - Сколько себя помню, соседние с Бусси-Сен-Антуан коммуны выясняли отношения именно у нас, поскольку мы находимся посередине. Подобные события случались здесь и раньше, но никогде не достигали такого трагизма"...

Сегодня искрой может послужить косой взгляд, неосторожное слово, а итогом всё чаще становятся не синяки и ссадины, а оборванная на 15-м году жизнь, отмечают эксперты.