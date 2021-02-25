Париж могут закрыть на три недели

Во Франции, по данным властей, ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой. За минувшие сутки выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения, из числа сделанных тестов почти 7% оказываются положительными. 20 департаментов страны из сотни находятся под "усиленным надзором": это значит, что положение там тяжёлое, и не исключено, что будет введён карантин местного масштаба, как уже было сделано на Лазурном берегу. Среди прочего, власти Парижа предлагают закрыть столицу на три недели.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции:

"Самое очевидное объяснение в том, что распространяются новые штаммы вируса, мы наблюдаем за их развитием день ото дня. Сейчас самый распространённый — так называемый британский штамм, который выявлен у половины заражённых ковидом во Франции".

В Великобритании, напротив, уровень коронавирусной опасности понизили — с максимального пятого до четвёртого. В минздраве королевства объясняют это тем, что число госпитализированных постоянно уменьшается, и риск перегрузки системы здравоохранения сейчас отсутствует. Тем не менее, четвёртый уровень по-прежнему означает высокий риск заражения.

А на Кипре с понедельника старшеклассники вернутся в школы, откроются некоторые музеи, бассейны и тренажёрные залы. Родственникам разрешат посещать обитателей домов престарелых, разрешат даже организацию "блошиных рынков" и уличной торговли — но без права торговать едой.