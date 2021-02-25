Попытка военного переворота в Армении

Обновление: Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Глава правительства также призвал своих сторонников собраться в центре Еревана. Президент Армен Саркисян получил предложение об увольнении Гаспаряна, но пока не подписал соответствующий указ.

Вооружённые силы Армении требуют отставки правительства Никола Пашиняна. Соответствующее заявление распространил Генеральных штаб, — сообщает ТАСС. Под документом стоят подписи начальника Генштаба Оника Гаспаряна и всего военного руководства, включая командиров крупных войсковых соединений и глав всех управлений.

Генштаб обвиняет правительство в недальновидных и необоснованных решениях, касающихся армии. Примером такой политики названо увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Незадолго до своей отставки он оказался в центре скандала, назвав «поверхностными оценками» слова премьер-министра о высоком проценте осечек при использовании ракетного комплекса «Искандер». Наряду с увольнением Хачатряна Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу вооружённых сил.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. заявление Генштаба Армении

В Генштабе уверены, что глава кабинета министров действует без учёта национальных интересов, исходя из личных амбиций. В своём заявлении военные требуют отставки всего правительства и предостерегают от применения силы против участников антиправительственных выступлений, которые активизировались после соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан считает этот договор свидетельством полной победы в войне с Арменией.

Заявление Генштаба Армении можно расценивать как классическую попытку военного переворота в условиях обострившейся политической ситуации после Карабахской войны. Об этом в интервью Euronews рассказал политолог Степан Григорян. Он напомнил, что требования отставки Никола Пашиняна выдвигали и Академия наук, и церковь, и многие влиятельные организации. Вместе с тем, отмечает Григорян, даже сегодня рейтинг премьер-министра достаточно высок.

Григорян подчеркивает, что Никол Пашинян избранный премьер-министр, причём в ходе наиболее прозрачных за последние годы выборов. Любое изменение статуса политика или его арест — «это, конечно, нелегитимные действия». Самым тяжёлым последствием в этом случае станет, по словам политолога, «переход к нелегитимному состоянию государства». Важную роль, как отмечает Григорян, могут сыграть внешние игроки, — прежде всего, Россия и Запад.

В Кремле уже отреагировали на события в Армении, отметив, что с тревогой следят за их развитием. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает этот кризис исключительно внутренним делом Армении.