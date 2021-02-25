Выход для Пашиняна: чего ждать от кризиса в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих оппонентов начать консультации. С таким заявлением он выступил после участия в проправительственном шествии в Ереване. Глава кабинета министров пообещал прекратить уличные акции и призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки правительства. Пашинян обвинил военных в попытке государственного переворота и заявил, что покидать свой пост не намерен.

Президент Армен Саркисян, в свою очередь, получил предложение об увольнении главы генштаба, но пока не стал подписывать соответствующий указ. Противники Пашиняна сообщили, что направили делегацию к Саркисяну для обсуждения сложившейся ситуации.

О сути и перспективах этого противостояния в интервью Euronews рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Альтернатива Пашиняну

Кризис в Армении выходит далеко за рамки противостояния Никола Пашиняна и армии, — отмечает Сергей Маркедонов. Он считает, что происходящее в республике нельзя охарактеризовать как военный переворот, и связывает эти события с болезненным для армян переосмыслением карабахского вопроса, «который был главной, если хотите, несущей конструкцией армянской государственности». Потери в ходе последней эскалации конфликта в регионе и утрата контроля над многими районами Карабаха были восприняты как вызов для Армении в целом, — объясняет Маркедонов. Но, — продолжает он, — альтернативы для Еревана сейчас нет:

«Представим себе, что Пашинян завтра уходит. Означает ли это, что Армения пойдёт против соглашений, которые были подписаны в ноябре, и затем новых соглашений, которые появились в январе 2021 г.? Можно ли представить, что Армения выступит против Азербайджана, Турции, против российского интереса, против воли государств-посредников (ведь члены Минской группы Россию поддержали)?»

Маркедонов обращает внимание и на темпы роста антирейтинга Пашиняна. По словам политолога, уровень поддержки премьер-министра снижается не так значительно, как хотели бы его оппоненты. Согласно данным опроса Gallup International, глава правительства остаётся самым популярным политиком в Армении. Почти 39% респондентов заявили, что поддерживают Пашиняна. Более 43% при этом выступили за досрочные выборы.

Маркедонов обращает внимание и на репутацию политических оппонентов премьер-министра: «Они говорят о прошлых заслугах, но насколько эти прошлые заслуги релевантны для будущего Армении и тех условий, которые есть сейчас?»

Как мне кажется, всё это (кризис в Армении) не сводится исключительно к формально юридическому сюжету. Это тяжёлая национальная травма, которую преодолевать придётся вместе. Сергей Маркедонов ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Перспективы смены власти

Существует несколько возможных сценариев развития кризиса, которые, в том числе, допускают смену власти в стране. Один из вариантов — досрочные выборы. По словам Маркедонова, это не гарантирует полного отстранения премьер-министра от руководства страны:

«Не факт, что Пашинян совсем будет исключён из этой политической повестки, не факт, что он совсем ничего не получит при таком раскладе. Другой расклад: выборы проходят, но правительство руководит Пашинян как и.о. премьер-министра, и тогда за ним останется административный ресурс».

Если же отставка Никола Пашиняна будет проходить вне рамок Конституции, то Армения, по словам Маркедонова, окажется в тяжёлом положении:

«Правовая ситуация будет в значительной степени подвешена, и дальше многое будет зависеть от того, что называли в русские революционные времена прошлого столетия волей усталого караула. Ситуация не самая приятная, учитывая непростую социально-экономическую обстановку, непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, опять же национальную травму, которая никуда не уйдёт».

Вместе с тем, политолог отмечает, что отставка Пашиняна могла бы иметь символическое значение для некоторой части общества, — как отставка человека, ответственного за поражение в Нагорном Карабахе. По мнению Маркедонова, это вряд ли изменит ситуацию к лучшему для Армении.

Рука Москвы

Какую роль в армянских событиях играет Россия? По мнению Сергея Маркедонова, не стоит преувеличивать степень влияния Кремля на ситуацию в Ереване. Он сомневается, что Москва будет пытаться отстранить от власти человека, который вместе с ней подписывал соглашения с Азербайджаном, и «ставить под угрозу хрупкую конструкцию посткарабахского мира»:

«Такие рассуждения (о российском влиянии) строятся на чём: Пашиняна не любят, потому что у него репутация западника. Это не вопрос "любят — не любят", это не игра в ромашку, не какие-то подростковые комплексы. Это серьёзная политика. Пашинян, находясь на своём посту, не поставил вопрос о том, что Армения должна войти в НАТО и выйти из ОДКБ. Были сложные психологические комплексы в отношениях, безусловно. Наверное, по-человечески тот же Роберт Кочарян или Серж Саргсян для Путина были бы ближе. Но сейчас речь идёт об очень важных интересах страны».

По словам Маркедонова, Кремль действительно готов работать с любым правительством, которое будет в Армении после кризиса. Он призывает не упрощать и не подходить к событиям такого уровня схематично: «Отдельные кейсы изучать надо не по схемам. Армянский кейс не похож на грузинский, грузинский не похож на украинский и все три не похожи на молдавский».