Коронавирус: Еврокомиссия выносит предупреждение

Официальный Брюссель предупредил 6 стран-членов ЕС о недопустимости введенного ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри Евросоюза жителей сообщества.

Эти действия властей трех королевств - Бельгии, Дании, и Швеции - и трех республик - Венгрии, Финляндии и ФРГ - были предприняты, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса на своих территориях.

Еврокомиссия полагает, что власти шести упомянутых государств нарушили инструкции, составленные на основе консенсуса 27 стран-членов сообщества.

Ответ от провинившихся Еврокомиссия ожидает в течение ближайших 10 дней.

Во Франции за истекшие 24 часа выявлены 20 с лишним тысяч новых вирусоносителей и зарегистрирован 431 летальный исход, треть из этого количества смертей приходится на дома престарелых.

Власти всеми силами пытаются избежать нового общего локдауна, но практикуют введение локальных рестрикций.

В настоящее время наиболее жесткие действуют на Ривьере, где в течение ближайших двух недель на выходных жителям прибрежных городов будет запрещено покидать дома.

В Ирландии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 216 тысяч человек, власти дают некоторые послабления системе образования, открывая школы, но при этом ужесточая иные ограничения.

В Дублине считают, что рост уровня распространения инфекции два месяца назад был связан прежде всего с отменой ряда строгих правил.

В Нидерландах уровень заражений за прошедшую неделю вырос на 19%, общая цифра инфицированных с начала эпидемии составила более миллиона человек. Беспокойство властей вызывает хождение новых штаммов вируса.

Тем не менее, правительство во вторник приняло решение открыть школы и парикмахерские, но при этом действие комендантского часа, введенного 23 января, продлено минимум до середины марта.