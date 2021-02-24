Венесуэла выдворяет посла ЕС

Венесуэла объявила персоной нон-грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу. Власти страны приняли такое решение в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса. Министр иностранных дел Венесулы Хорхе Арреаса сообщил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Министр назвал ограничительные меры вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, а также демонстрацией предвзятости и высокомерия.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих, включив в черный список еще 19 человек — высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента — "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле, а также за серьезные нарушения прав человека".

Всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц. Власти Венесуэлы заявляют, что санкции мешают проведению политического диалога внутри страны.