"Пандемия как инструмент давления"

Несмотря на пандемию коронавируса, Запад не прекращает "политику сдерживания" в отношении России: президент Владимир Путин поручил ФСБ "обеспечить новое качество работы по всем направлениям". По словам главы государства, в прошлом году пресечена деятельность почти 500 сотрудников и агентов иностранных спецслужб.

Владимир Путин, президент России:

"Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге — ослабить Россию и поставить её под внешний контроль".

Среди "недружественных шагов" Запада российский лидер говорил о кампании по дискредитации российской вакцины от коронавируса, а также о препятствиях работе международных проектов с участием России — в первую очередь речь идёт о газопроводе "Северный поток-2".

В российском МИДе также обеспокоены тем, что Запад использует пандемию не для объединения, а для давления на "неугодные правительства".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления".

В частности, в Москве подчеркнули, что Запад проигнорировал призывы ООН и не приостанавливает санкции, которые могут коснуться поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, важных для борьбы с коронавирусом.