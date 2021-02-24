"Фальцет" амурского тигрёнка покорил соцсети

Звездой соцсетей в России стал "поющий" амурский тигренок из барнаульского зоопарка "Лесная сказка". На днях сотрудники зоопарка опубликовали видео в интернете со словами "Такого вы еще не видели". В комментариях к ролику пользователи начали интересоваться, все ли в порядке с животным. Выяснилось, что восьмимесячный тигренок по кличке Шерхан совершенно здоров и издает такие звуки с рождения, чтобы привлечь внимание многодетной мамы.

Голосовые связки тигров не предназначены для высоких нот, поэтому необычное рычание малыша в зоопарке назвали "пением".

История барнаульского зоопарка начинается с 1995 года. Тигры в его коллекции появились в 2010 году.