Новый премьер Грузии призвал к диалогу

К единству нации и открытому диалогу всех политических сил призвал новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Накануне полиция задержала лидера главной оппозиционной партии страны "Единое Национальное движение" Никанора Мелию, взяв штурмом штаб-квартиру. Позже Мелия был освобождён под залог.

"Сейчас, когда усилены меры безопасности и ситуация под контролем, я хотел бы призвать все политические силы странs к настоящему и честному диалогу/ Cледует говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что объединяет. На фоне проблем, стоящих перед Грузией, пришло время диалога, а не противостояния", - заявил Гарибашвили в телеобращении к нации.

После ареста Мелии сотни сторонников оппозиции собрались перед зданием Госканцелярии в Тбилиси, требуя немедленно его освободить. Они разбили на площади палаточный лагерь, перекрыли центр столицы и планировали провести ночь на улице.

Ранее при штурме офиса партии правоохранители применили слезоточивый газ и изъяли компьютеры. За неподчинение представителям власти были задержаны более 20 человек, но позже отпущены.

США призвали правительство и оппозицию Грузии воздержаться от насилия и выразили обеспокоенность в связи с арестом Мелии. Ему вменяется в вину участие в штурме парламента летом 2019 года, когда оппозиция выразила возмущение пророссийским курсом правительства. Обвинения в фальсификациях во время осенних всеобщих выборов ещё больше обострили и без того нестабильную ситуацию. Сторонники присоединения к ЕС и НАТО потребовали тогда пересчёта голосов.