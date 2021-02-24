В Испании снесли последнюю статую Франко

В Испании снесли последнюю статую диктатора Франсиско Франко, простоявшую в Мелилье более 40 лет. Небольшой памятник у входа в порт испанского эксклава был возведён в 1978 году, через три года после смерти Франко.

Монумент увековечивал не его роль каудильо, а более ранние заслуги: как одного из командующих во время Рифской войны — колониального конфликта 1921-1926 годов, во время которого Испания и Франция воевали против повстанцев на территории современного Марокко. Франко тогда возглавлял Испанский легион, созданный по образцу французского Иностранного легиона. Французскими войсками в той войне командовал маршал Петен.