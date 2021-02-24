Чешский курорт Карловы Вары превратился в город-призрак

Известный на весь мир своими минеральными источниками и кинофестивалем чешский курорт Карловы Вары, сегодня напоминает город-призрак. Массовые мероприятия отменены, закрыто большинство магазинов, улицы пусты.

За минувшие сутки в стране зафиксировано максимальное с начала эпидемии число госпитализированных с тяжелыми последствиями коронавируса - 1 329. Количество инфицированных достигло 11 233, что на 7 тысяч больше предыдущего суточного показателя.

В районной больнице принимают пациентов с диагнозом Covid-19 из городов Хеб и Соколов в Западной Чехии, где эпидемия распространяется быстрее других. Местное отделение интенсивной терапии практически полностью загружено.

"Сегодня утром в нашем отделении интенсивной осталось шесть коек, но через час или два ситуация может кардинально измениться", - говорит представитель больницы Карловых Вар Владислав Подрацки.

Медицинсикйи персонал в Карловых Варах работает из последних сил, но поток пациентов не прекращается: во вторник в стране был впервые отмечен южноафриканский штамм.

"Мы пытаемся как-то разрешить сложившуюся ситуацию, перевозя пациентов в близлежащие больницы, каждый день 10-15 человек", - добавляет Владислав Подрацки.

В министерстве здравоохранения заявили, что планируют обратиться за помощью к соседним странам, когда количество свободных коек опустится до 10 %.

"По нашим данным, свободных мест в отделениях интенсивной терапии в стране может не остаться через две недели", - заявил на борифинге замминистра Владимир Черны.

Накануне премьер-министр Андрей Бабиш сообщил , что канцлер Германии предложила места в немецких клинках чешским больным. Во вторник также стало известно, что экс-президент Вацлав Клаус заразился коронавирусом. До сих пор он активно выступал против ношения масок и вакцинации.

"С четверга правительство обяжет чехов носить в общественных местах и на транспорте респираторы, - передаёт из Карловых Вар наш спецкорр Иржи Скацель. - В Праге предупредили, что могут последовать еще более строгие ограничительные меры".