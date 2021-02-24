Немецкий суд вынес первый приговор по делу о преследовании оппозиции режимом Асада

Немецкий суд вынес первый приговор по делу о преследовании оппозиции режимом Башара Асада и пытках в Сирии. Бывший сотрудник сирийской службы безопасности Эйяд аль-Гариб признан виновным в совершении преступлений против человечности.

По данным следствия, он причастен к задержанию по меньшей мере 30 человек в ходе демонстраций в городе Дума в октябре 2011. Впоследствии эти люди оказались в спецтюрьме службы безопасности, где, как подтверждают свидетели, были подвергнуты пыткам. Земельный суд Кобленца приговорил аль-Гариба к 4 с половиной годам лишения свободы.