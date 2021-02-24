Убийство посла: Рим требует ответов от международных организаций

Рим требует ответов от международных организаций в связи с трагедией в Демократической Республике Конго. Спецрейс доставил на родину тела сотрудников итальянской дипмиссии, которые погибли два дня назад в ДРК в результате нападения на автоколонну. Почему посол и его охранник не воспользовались имевшимся в их распоряжении бронеавтомобилем? Кто принимал меры для обеспечения безопасности миссии по посещению школы на востоке страны? Рим призывает к проведению тщательного расследования.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил: "Миссия проходила по инициативе ООН. Сама поездка была организована Всемирной продовольственной программой. Мы ждем, что она предоставит нам подробный отчет, который не упустит ни одной важной детали о программе данной поездки и мерах по обеспечению безопасности ее участников. Мы дали ясно понять, что рассчитываем получить четкие, полные ответы в самое ближайшее время".

Параллельно выяснять обстоятельства случившегося на месте будет и специальная группа итальянских следователей.

Ранее МВД ДРК обвинило в организации нападения руандийских экстремистов. Те заявили о своей непричастности.

Государственные похороны сотрудников дипмиссии пройдут в четверг в Риме.