Эрмитаж+Cartier=любовь

Петербуржца Эрмитажа и парижанку Cartier связывает любовь.

Пусть и не волнующая и страстная, как в первый раз, зато прочная.

Знаменитый музей и известная ювелирная фирма нашли друг друга - тем более, что у них есть общие интересы - российская сокровищница охотно приглашает французских ремесленников помочь с реставрацией ценностей.

Плоды любви и творчества - на только что открывшейся экспозиции, названной музейщиками "Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие Дома Cartier"

Рассказывает куратор Ольга Костюк: "Тут мы видим гордость нынешней коллекции, представленной Cartier - так называемые магические часы. Вообще все часы, все модели - это гордость знаменитого Дома. Они же первые начали делать наручные часы. И они сумели придумать вот эти магические часы. В чем же секрет? В том, что тут словно бы отсутствует часовой механизм. Мы видим лишь циферблат и стрелки на прозрачном фоне".

"Нас объединяет уважение к традициям и бережное отношение к наследию будущих поколений", - говорят и в Эрмитаже, и в Доме Cartier.

Выставка, которая помогает в этом убедиться, работает в Петербурге до конца апреля.