Тайгер Вудс попал в аварию

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в тяжёлую аварию. Под Лос-Анджелесом в Калифорнии его машина вылетела с дороги и перевернулась. Спасателям пришлось применять специальные инструменты, чтобы вытащить водителя. Спортсмена доставили в больницу, сообщается о множественных переломах ног.

Причина аварии пока не называется. В машине Вудс был один. По данным СМИ, в Лос-Анджелес он приехал как почётный гость турнира по гольфу, но сам не играл.

Это не первое громкое ДТП с участием Тайгера Вудса. Так, авария в 2009 году привела к скандалу в его семейной жизни. А в 2017-м полиция задержала гольфиста за рулём в невменяемом состоянии; он объяснил это побочным действием лекарств.