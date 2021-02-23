В России отметили День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. В Дальневосточном федеральном округе основные мероприятия, посвященные этому дню, провели военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.