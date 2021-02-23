"Санкции — любимая игрушка Запада"

Запад использует тему прав человека для оказания политического давления на белорусское правительство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 46-й сессии Совета ООН. Накануне в министерстве обороны республики заявили, что Минск примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности

"Горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о правах человека, о самом человеке. Ни одна стран в Европе не подвергается столь сильному давлению со стороны западных стран, как Белоруссия. Похоже, что кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах", — сказал министр.

О том, что Евросоюз начал подготовку уже четвертого по счету пакета санкций против Беларуси в связи с ситуации вокруг президентских выборов и протестного движения, накануне сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Выступая на сессии совета ООН, Боррель вновь подчеркнул, что ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси ухудшается. "Европейский союз осуждает диспропорциональное насилие со стороны органов власти по отношению к мирных демонстрантам, включая систематические применение пыток. Европейский союз ожидает проведения всеобъемлющего и и прозрачного расследования случаев насилия", — заявил Боррель.

Правозащитники признали политзаключенным Виктора Бабарико, который считался главным оппонентом Александра Лукашенко на выборах. На прошлой неделе санкции против Беларуси расширился США, добавив в список имена 43 чиновников. Решение было принято после вынесения приговора двум журналисткам телеканала "Белсат", которые вели прямую трансляцию с акций протеста.