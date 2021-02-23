Марс - Земле: "Привет, как дела?"

До Земли и до землян донеслись приветы с Марса - в НАСА приняли решение сделать их доступными всему человечеству.

Исследователи сообщили, что, с другой стороны, роверу Perseverance не удалось записать звук непосредственно во время посадки из-за проблем технического характера.

Комментарий Эла Чена, сотрудника лаборатории реактивного движения NASA: "Вы можете наблюдать, как спокойно, без сучка и задоринки все работает, все системы полностью контролируют происходящее. Вот отделился парашют, и мы аккуратно и спокойно касаемся поверхности планеты. Двигатели постепенно тормозят, пока, наконец, Perseverance не "примарсился". Вот он, исторический момент. Посадка. Пыль. Все, как мы и ожидали".

Perseverance стал пятым марсоходом в истории НАСА, над его созданием работали почти 9 лет.

Ровер изучит свойства отложений осадочных пород, соберет их образцы, а хранится они будут в специальной камере, имеющейся на борту.

Все собранные минералы на Землю вернутся во время совместной межпланетной миссии Европейского космического агентства и НАСА.